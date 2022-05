Bologna - Sassuolo 1 - 3 | Vittoria senza patemi per i neroverdi

Vittoria limpida del Sassuolo che non rischia praticamente nulla per oltre novanta minuti e che riesce a mettere a segno tre reti, due di Scamacca e una stupenda di Domenico Berardi.

IL MATCH - Partita aperta nel primo tempo, ma le occasioni veramente pericolose latitano. Al 4’ Scamacca impegna Skorupski con una botta di destro, poi continua a fare possesso la squadra ospite. Al 21’ Berardi prova arriva ad un passo da un bel cross di Traorè, ma Skorupski è più veloce ad arrivare sulla sfera. Dopo il cooling break si abbassano i ritmi e il gioco è ancora meno ‘spettacolare’ rispetto ai primi minuti. Al 35’ arriva però la stoccata di Scamacca che di testa gira in rete un corner ben calciato da Berardi ed è 0-1. Ora il Sassuolo ci crede con più veemenza e cerca di chiuderla con Raspadori che viene però neutralizzato da Theate e poi con Frattesi che trova la risposta di Skorupski al 43’. Prima dell’intervallo si fa in tempo a rivedere anche Berardi che trova ancora una volta il portiere bolognese attento. Il secondo tempo riprende senza troppe novità e il gioco ancora non decolla. Al 60’ Chiriches trova la rete in mischia, ma il gol viene annullato dopo il check al VAR per un tocco di mano del rumeno. Nel finale prova a reagire il Bologna a caccia del pareggio e al 73’ è Barrow a farsi vedere, ma Ferrari in tuffo lo anticipa. Prodezza di Berardi da tenere negli archivi al 75’: Scamacca davanti a Skorupski si fa murare, il pallone rimbalza e si alza raggiungendo Berardi che dal centro dell’area guarda la sfera, si gira e trova una rovesciata perfetta per il gol del 2-0. Cinque minuti più tardi ancora Scamacca mette il suo nome nel tabellino: Frattesi recupera a centrocampo e in velocità serve verticalmente Scamacca sul limite del fuorigioco a tu per tu con il portiere felsineo e il pallone termina inevitabilmente, per la terza volta, in rete. Si rivede il Bologna all’87’ con Orsolini che manda fuori da buona posizione. Due minuti più tardi, quando il gioco si ferma, l’arbitro va consultare il VAR per un tocco di mano di Tressoldi sull’azione di Orsolini e viene assegnato un rigore abbastanza generoso al Bologna, messo a segno proprio da Orsolini.

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (46′ Barrow); De Silvestri (76′ Diks), Schouten, Aebischer (64′ Svanberg), Soriano (64′ Sansone), Hikey (76′ Kasius); Orsolini, Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dominguez, Vignato, Viola. All.: Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO: Consigli; Muldur (78′ Tressoldi), Chiriches, Ferrari; Rogerio; Frattesi (84′ Magnanelli), Henrique; Berardi (84′ Defrel), Raspadori (78′ Ceide), Traore’ (61′ Lopez) Scamacca. A disp.: Pegolo, Satalino, Ahyan, Peluso, Djuricic, Oddei, Ciervo. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Ghersini di Genova

RETI: 35′, 79′ Scamacca, 75′ Berardi, 92’ Orsolini

NOTE: ammonito Raspadori