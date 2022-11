Bologna - Sassuolo 3 - 0 | I rossoblù contro i neroverdi sembrano il Barcellona

Una sconfitta veramente preoccupante per il Sassuolo che praticamente non diventa mai pericoloso per un Bologna che vince senza problemi per 3-0 il match del Dall’Ara, con tre gol di ottima fattura.

IL MATCH - Parte bene il Bologna che ha la prima occasione al 10’ con Arnautovic che si fa anticipare di pochissimo su suggerimento di Dominguez. Al 17’ Traorè si mangia letteralmente un gol quando, a tu per tu con Skorupski, spreca un preciso cross di Laurientè. Ci prova anche Pinamonti al 25’ con un destro potente che l’estremo difensore felsineo non ha problemi a respingere coi pugni. Il vantaggio dei padroni di casa arriva poi al 30’ quando Lucumì serve bene Aebischer che anticipa Ferrari e batte Consigli. Nel finale di primo tempo viene poi impegnato il portiere neroverde da Dominguez e si va al riposo sull’1-0. Ad inizio ripresa arriva subito il raddoppio dei rossoblù con Arnautovic che viene servito in profondità da Soriano, mette a sedere Consigli e manda in rete per il 2-0. mister Dionisi prova allora a cambiare le sorti della partita con due cambi: dentro Berardi e Alvarez, fuori Obiang e Traorè. Sfiora subito la rete Berardi al 61’ da posizione defilata, ma il suo tiro a incrociare sfiora il secondo palo. A chiudere la partita è Ferguson al 78’ quando scambia con Dominguez sulla sinistra e calcia di prima intenzione sotto l’incrocio del palo opposto con una parabola imprendibile per Consigli. Nel finale ci prova Pinamonti con un colpo di tacco che impegna Skorupski.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (84′ Sosa), Lucumì, Lykogiannis; Medel (77′ Moro), Ferguson; Aebisher (68′ Orsolini), Dominguez, Soriano; Arnautovic (84′ Barrow). A disp.: Bardi, Raffaelli, Cambiaso, De Silvestri, Schouten, Sansone, Zirkzee, Vignato. All.: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan (66′ Kyriakopoulos), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (82′ Harroui), Obiang (54′ Berardi), Thorstvedt (64′ Henrique); Traorè (54′ Alvarez), Pinamonti, Laurienté. A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Romagna, Erlic, Tressoldi, Ceide, Antiste, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Pezzuto di Lecce.

RETI: 30′ Aebischer, 51′ Arnautovic, 78′ Ferguson

NOTE: ammoniti 16′ Soumaoro