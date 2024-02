Bologna - Sassuolo 4-2 | I neroverdi illudono, ma alla distanza cedono

Ancora un passo falso per il Sassuolo, che si arrende ad un Bologna di caratura decisamente superiore. Gli uomini di Dionisi, ormai a secco di punti pesanti, si destreggiano bene per un tempo, ma sulla lunga distanza dimostrano ancora i limiti purtroppo ben noti in questa stagione. Ora è ufficialmente lotta per non retrocedere.

La cronaca

I neroverdi, oggi in maglia bianca, partono con il piede giusto e fanno partita. Il vantaggio non tarda ad arrivare: al 14' con Thorstved che approfitta di un disimpegno difensivo errato di Skorupski e ruba un pallone che trasforma nella rete del 1-0. La reazione del Bologna però non si fa attendere: i rossoblu crescono di intensità e al 23' trovano il pari con un tiro al volo di Zirkee su sviluppi di un corner: Consigli battuto dalla deviazione di Viti.

Passano altri dieci primi e il Sassuolo si riaffaccia con più convinzione nell'area avversaria, dove al 34' Volpato sigla il nuovo vantaggio con un grande tiro. Si va la riposo sul risultato di 1-2.

Ritmi alti anche ad inizio ripresa, co n il Bologna costretto a fare la partita e un Sassuolo molto attento a coprire e ripartire. Al 61' ottima occasione su piede del neo entrato Orsolini, che colpisce male. Pochi minuti dopo è Calafiori a far tremare la porta neroverde, ma il pallone esce di pochissimo. Era solo questione di tempo: gli sforzi dei padroni di casa trovano concretezza nel colpo di testa di Fabbian, che corregge in porta un cross dalla sinistra e pareggi ancora il conto.

I padroni di casa sono in fiducia e crescono di intensità. All'82' è capitan Ferguson a mettere il sigillo definitivo, con un ottimo tiro a giro dal limite dell'area che batte un incolpevole Consigli. Il Sassuolo accusa il colpo e va in confusione: al minuto 86' Saelemaekers lotta con caparbietà in area e trova il poker per i suoi.

Il tabellino

BOLOGNA-SASSUOLO 4-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen (82′ Lykogiannis); Aebischer (58′ Saelemaekers), Freuler; Fabbian (82′ Moro), Ferguson, Urbansk (58′ Orsolini); Zirkzee

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (81′ Tressoldi), Viti, Doig; Lipani (59′ Boloca), Thorstvedt; Volpato (59′ Ceide), Bajrami (68′ Racic), Laurientè; Pinamonti (81′ Mulattieri)

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Reti: 13′ Thorstvedt (S), 24′ Zirkzee (B), 34′ Volpato (S), 73′ Fabbian (B), 83′ Ferguson (B), 86′ Saelemaekers (B).

Ammoniti: Thorstvedt, Aebischer, Boloca, Doig.