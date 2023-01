Boretto - Castelvetro 3 - 4 | Grande rimonta degli uomini di Domizzi

Bella prova del Castelvetro che vince meritatamente sul campo del Boretto dopo una partita molto combattuta e iniziata col piede sbagliato. Al 6’ infatti sono già in vantaggio i padroni di casa con Ennamli che calcia in corner e una deviazione manda direttamente in rete il pallone. Reagisce il Castelvetro che al 14’ trova il pareggio con Marconi che, dopo un’azione manovrata e sponda di Zagari, calcia da fuori area centrando il sette alla destra di Zovi.

Solo un minuto più tardi però il Boretto torna in vantaggio, ancora con l’ottimo Ennamli che calcia da 40 metri un pallonetto che viene valutato male da Avgul e si insacca nella porta del Castelvetro. E’ Notari poi il protagonista al 28’ quando viene travolto dal portiere reggiano ed è calcio di rigore per il Castelvetro: sul dischetto va Nanetti che non sbaglia.

Protagonista poi in negativo dieci minuti più tardi quando perde un pallone recuperato velocemente da Ennamli e Fanti che entrano con triangolazioni precise in area dove Marconi commette fallo ed è rigore anche per i padroni di casa: questa volta è Fanti ad andare sul dischetto e a riportare avanti i suoi per la terza volta. Il Castelvetro però non si abbatte e ricomincia a macinare gioco.

Il secondo tempo infatti è tutto di marca ospite, il Boretto continua ad indietreggiare sul campo ed il Castelvetro spreca con Nanetti al 46’ dopo un’ottima azione personale, al 51’ ancora con Marconi che calcia fuori di un soffio ed al 61’ con Zagari che anticipa il portiere di testa ma la palla viene messa in angolo dalla difesa locale.

La squadra di Domizzi poi si dispone in campo con quattro attaccanti e togliendo un difensore ed ottiene prima il pareggio grazie ad un rigore accordato per fallo su Zagari e trasformato da Scarlata, e poi il meritato gol vittoria all’82’ con Barbieri. Il centravanti (anno 2003) del Castelvetro insacca da pochi metri una punizione magistralmente battuta da Nanetti ed incornata di testa da Zironi.