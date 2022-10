Boretto - Cittadella Vis Modena 1 - 3 | Gli uomini di Cattani tornano alla vittoria

Dopo il pareggio nel big match contro il Borgo San Donnino, il Cittadella è tornato alla vittoria sul campo del Boretto. Parte in equilibrio il match con occasioni da entrambe le parti, poi al 12’ Conte porta in vantaggio i modenesi in tap-in sulla ribattuta del portiere. Ora il Citta è padrone del campo e trova il raddoppio con Falanelli al 23’ quando Bonini rinvia male regalandogli di fatto la palla ad un passo dalla porta.

Doppietta personale poi per Conte al 28’ quando Ridolfi di testa impegna il portiere avversario che non trattiene e allora di nuovo in tap-in arriva il 3-0. Si fa ora vedere anche la squadra di casa che non riesce però veramente ad impensierire i modenesi. Nella ripresa il Citta controlla e subisce la rete firmata da Fanti all’87’ che non cambia di fatto il risultato finale.