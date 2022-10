Boretto - La Pieve Nonantola 3 - 3 | Pareggio pirotecnico per i granata

Buon pareggio in trasferta per La Pieve Nonantola che sul campo del Boretto ha chiuso per 3-3 nell’anticipo dell’ottava giornata del Girone A di Eccellenza. Nel primo tempo è passata in vantaggio la squadra di casa con la rete al 24’ di Fanti e si è andati all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa i reggiani hanno allungato al 47’ con Ennamli su rigore, poi tre minuti più tardi i granata hanno accorciato le distanze con Cheli, sempre dal dischetto. Il pareggio è arrivato all’82’ con la rete di Guerzoni e nel recupero è successo di tutto: il Boretto è tornato avanti al 91’ con Fanti, ancora su rigore, ma al 95’ Teggi ha messo la zampata finale per il definitivo 3-3.