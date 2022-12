Boretto - Modenese 1 - 3 | Gialloblù fuori dai play out per la prima volta

Bella e importante vittoria della Modenese nella trasferta di Boretto in uno scontro decisivo per la salvezza. Seconda vittoria consecutiva per i gialloblù con il risultato finale di 3-1 e testa fuori dalla zona play out per la prima volta in questa stagione.

Il match si complica, dopo pochi minuti, con il vantaggio dei locali che sfruttano un’incomprensione della retroguardia gialloblù e segnano con Parmiggiani. Arriva però veloce la reazione della Modenese che crea diverse occasioni pericolose fino a trovare la rete del pareggio, alla mezz’ora di gioco, con una bella azione personale di Borghi.

Nella ripresa il campo è in pessime condizioni e il pallone incontrollabile favorisce i lanci in avanti con le squadre molto lunghe. Il vantaggio degli ospiti arriva dopo pochi minuti, con il calcio di rigore trasformato da Svarups. Prosegue la partita e Paganelli è protagonista di numerosi interventi che salvano il risultato.

Nei minuti finali, la Modenese trova in contropiede il gol che chiude definitivamente la partita: dopo aver recuperato il possesso a metà campo, la palla finisce sui piedi di Silipo che finta di calciare e serve in area Serroukh che sigla la terza rete in quattro giorni.