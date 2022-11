Boretto - Real Formigine 1 - 3 | I verdeblù vincono ancora e staccano il Colorno

Bella vittoria del Real Formigine che, conquistando i tre punti in casa del Boretto, stacca anche il Colorno in classifica e si mantiene alle spalle delle prime. Nel primo tempo sono stati i reggiani, ultimi in classifica, a passare in vantaggio con Rio al 13’ grazie alla fame di punti salvezza. Ha poi iniziato a macinare gioco la squadra verdeblù che al 45’ non era ancora riuscita a tornare sul pareggio.

Nella ripresa sono partiti ancora alla ricerca del gol i modenesi che al 60’ hanno trovato la rete dell’1-1 con Marverti. Nel secondo tempo in campo solo i verdeblù: al 76’ è stato Hoxha a ribaltare il risultato, poi all’88’ Caselli ha definitivamente messo in ghiaccio il risultato.