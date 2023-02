Boretto - Vignolese 1 - 2 | Rossoverdi fuori dalla zona rossa

Grande vittoria per la Vignolese che si porta fuori dalla zona play out battendo il Boretto in uno scontro salvezza all’ultimo sangue. Il primo tempo, seppur combattuto, è stato sbloccato solo al 40’ dagli ospiti con la rete di Benatti. Nella ripresa ancora equilibrio tra le due squadre e Boretto bravo farsi vedere con insistenza in avanti fino al raggiungimento del pareggio con Ennamli al 71’.

La Vignolese si è rimessa allora a testa bassa a macinare gioco e ha ritrovato il vantaggio all’84’ con Pescatore che ha deciso di fatto il match in favore dei modenesi.