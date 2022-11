Boretto - Virtus Castelfranco 3 - 2 | I biancogialli si fanno raggiungere in vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Boretto

Incredibile a Boretto: l’ultima in classifica batte la capolista Virtus Castelfranco che viene agganciata in vetta dal Borgo San Donnino. E’ la terza sconfitta consecutiva per i biancogialli che partono bene sbloccano il match al 18’ con Mantovani dopo una prima fase di studio.

I reggiani però reagiscono e trovano il pareggio al 31’ con Fanti partito sul filo del fuorigioco. Su questo episodio i modenesi chiedono l’offside e anche un tocco di mano, ma il gol viene convalidato. Poco prima dell’intervallo Casarano commette un fallo in area e viene assegnato un calcio di rigore al Boretto che trasforma al 43’ ancora con Fanti.

Nella ripresa la Virtus non riesce ad esprimere il proprio gioco, sempre bloccata da continui falli e interruzioni di gioco. Al 90’ Diouf la chiude definitivamente segnando il tris per i padroni di casa, poi al 96’ Lodi accorcia le distanze su rigore quando è ormai troppo tardi.