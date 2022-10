Borgo San Donnino - Castelvetro 2 - 0 | Troppo forti i biancazzurri che dominano per 90'

Il Castelvetro torna alla sconfitta in casa di una delle prime della classe, mentre torna alla vittoria il Borgo San Donnino dopo la battuta d’arresto contro La Pieve Nonantola. I borghigiani segnano un gol per tempo partendo fortissimo nella prima frazione di gioco senza lasciare la possibilità al Castelvetro di recuperare.

Ci prova già Martinez dopo tre minuti e colpisce l’incrocio dei pali, poi è Storchi ad andare vicino alla rete al 18’, ma Cacchioli para bene. Al 26’ è il momento di Alfieri che sfiora la porta e al 32’ Martinez costringe ancora Cacchioli a fare una grande parata.

Due minuti più tardi ancora Martinez viene atterrato al limite dell’area e si incarica di tirare la punizione che scavalca la barriera ed entra in rete per l’1-0. Nella ripresa è ancora il Borgo San Donnino a spingere in cerca del raddoppio, ma al 59’ rischia tantissimo quando la prima conclusione di Notari viene respinta da Monteverdi, l’azione prosegue con Zagari che arriva sulla sfera vagante in area e chiama nuovamente in causa il portiere biancazzurro.

La partita poi diventa equilibrata fino a quando all’89’ i padroni di casa trovano la rete che chiude definitivamente la contesa con Alfieri che riceve da Martinez e a due passi da Cacchioli tocca morbido depositando in rete.