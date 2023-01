Borgo San Donnino - Modenese 4 - 3 | Gialloblù guerrieri si arrendono al 93'

Partita con fuchi d’artificio tra Borgo San Donnino e Modenese. Alla fine ad imporsi sono i parmensi che rimangono in vetta insieme alla Virtus Castelfranco. Per i gialloblù invece una buona prova che deve avere continuità nel futuro anche se questa sera la classifica fa di nuovo paura.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena cinque minuto con Silipo che in contropiede approfitta di una leggerezza della difesa di casa e arriva solo davanti a Monteverdi battendolo nel duello. Solo cinque minuti più tardi però i biancazzurri trovano il pari con Rossi che riceve un cross da Ferretti e con un destro a volo da distanza ravvicinata batte l’ex Paganelli.

Al 21’ fallo di mano in area di Longu che era intervenuto in scivolata ed è rigore per i parmensi: sul dischetto va Delporto che ribalta il risultato. Al 32’ missile micidiale di Ferretti che batte ancora Paganelli e potrebbe chiudere il risultato, anche perché la Modenese rimane in inferiorità numerica nel finale di primo tempo per l’espulsione di Longu per somma di gialli.

Invece nella ripresa arriva la reazione degli ospiti che riaprono tutto al 59’ con Svarups sul filo del fuorigioco e all’80’ Som commette una leggerezza in area ed è rigore per i modenesi che pareggiano dal dischetto con Serroukh. Finale incandescente quindi tra le due che vogliono portare a casa i tre punti, ma a spuntarla sono i borghigiani: Lazzaretti stende Caniparoli in area al 93’ ed è ancora rigore. Sul dischetto va Martinez che non sbaglia ed è 4-3 il finale.