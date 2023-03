Borgo San Donnino - Real Formigine 1 - 0 | I verdeblù giocano solo un tempo

Il Real Formigine perde nel match in casa della capolista Borgo San Donnino nonostante un buon primo tempo. Si inizia con una fase di studio, poi i ritmi crescono e rimangono alti, tanto che il primo tempo è un alternarsi di occasioni da entrambe le parti: i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Ferretti che impegna Cornia e nell’azione successiva viene murato sulla linea di porta da un difensore avversario.

I verdeblù invece crescono verso la mezzora e con Cremaschi sfiorano la rete direttamente da punizione. Al 36’ gol per i biancazzurri, annullato però per fuorigioco. Nella ripresa i modenesi entrano in campo con troppa leggerezza e al 49’ arriva la rete del vantaggio e della vittoria per i parmensi: Alfieri viene atterrato da Gianelli in area e dal dischetto Delporto non sbaglia. A questo punto c’è solo una squadra in campo ed è il Borgo che più volte sfiora il raddoppio e conquista anche un altro rigore che questa volta però Delporto si fa parare da Cornia. La reazione del Formigine è troppo debole e il finale è 1-0.