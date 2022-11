Borgo San Donnino - Vignolese 4 - 3 | I rossoverdi in vantaggio si fanno rimontare

Finisce 4-3 l’accesissimo match tra Borgo San Donnino e Vignolese. A cominciare meglio sono gli ospiti che colpiscono una traversa al 10’ con un pallonetto di Benatti. Due minuti più tardi arriva il vantaggio per i rossoverdi con un tocco morbido di Girotti che sorprende Monteverdi in uscita. Reagisce subito la squadra di casa che al 15’ ha la prima occasione con Rossi e al 25’ sfiora il pareggio con Alfieri.

Passa poi un minuto e i biancazzurri trovano la rete dell’1-1 con Rossi che, appostato sul secondo palo completamente solo, mette in rete di testa un corner di Martinez. Comincia un assedio dei borghigiani che impegnano più volte Cavazzoli, poi al 33’ arriva il raddoppio dei padroni di casa Martinez che calcia da posizione defilata e trova il corridoio giusto. Al 38’ la situazione si fa pesante per la Vignolese quando Alfieri di testa porta il risultato sul 3-1. Nella ripresa è ancora la squadra di casa a spingere e al 58’ Delporto spreca un’occasione incredibile per il poker.

Il quarto gol arriva poi all’81’ con Marzoli che da posizione defilata trova un tap in vincente. Arriva, anche se tardi, la reazione della Vignolese che accorcia all’84’ con Girotti e all’88’ un’autorete di Forlini rimette i rossoverdi in partita sul 4-3. Nel recupero per è il Borgo ad avere l’occasione per chiuderla di nuovo con Storchi che colpisce un palo.