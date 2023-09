Brescello Piccardo - Virtus Castelfranco 1 - 0 | Pali e traverse fermano i biancogialli

Dopo la vittoria della prima giornata, la Virtus Castelfranco cade subito in trasferta in casa della nuova società reggiana Brescello Piccardo che ha incorporato anche i gialloneri parmensi. La gara è stata giocata alla pari e decisa nella prima frazione dalla rete di Bernasconi al 19′.

Tanta sfortuna per i biancogiallo che hanno dato tutto ed hanno colpito una traversa ed un palo. Due palloni che se fossero entrati avrebbero certamente cambiato il corso della sfida. Sabato la Virtus torna in campo, al ‘Ferrarini’ arriverà La Pieve Nonantola per un derby da non perdere.