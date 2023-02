Brescia - Modena 0 - 1 | Vittoria di maturità dei canarini

Il Modena entra nei play off, anche se probabilmente solo per qualche ora in attesa di Ternana-Parma che si gioca oggi alle 16.15. La vittoria dà continuità al bel risultato della scorsa settimana contro il Cagliari e segna una buona maturità dopo una partita piuttosto complicata.

IL MATCH - Ritmi più che blandi nella prima parte di gara, con le due formazioni che sembrano non osare spingere troppo. All’8’ colpo di scena quando Diaw deve uscire per infortunio al ginocchio dopo uno scontro di gioco. Al suo posto entra Bonfanti. Il primo tiro verso la porta si vede al 26’ con Trelomada che dalla distanza non inquadra lo specchio. Prende coraggio però il Modena che al 30’ va in rete con Oukhadda: Ponsi sul fondo crossa al centro per Gerli che da un passo trova la grande risposta di Andrenacci; il pallone finisce sul piede del terzino destro appostato al limite dell’area e parte il tiro che termina sotto alla traversa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco attivo di Ponsi che era davanti al portiere avversario (e il VAR conferma la decisione). Non succede più nulla fino all’intervallo. Anche il secondo tempo regala poche emozioni e il primo tiro in porta arriva al 68’ quando Lobojko dalla distanza impegna Gagno che manda in corner; sugli sviluppi poi del calcio d’angolo Mangraviti, appostato sul secondo palo, infila da un passo la porta, ma il gol viene annullato dopo aver consultato il VAR per un fallo di Bisoli su Gagno. Il match è molto combattuto e confuso, poi al 77’ azione insistita del Modena nell’area avversaria dove Papetti colpisce il pallone con un gomito ed è calcio di rigore. Sul dischetto va Falcinelli che calcia un rigore perfetto ed è 1-0 per i gialli. Nel finale i canarini cercano di controllare, anche se il Brescia tenta il tutto per tutto. Negli ultimi minuti tentativo di Ionita che colpisce l'incrocio dei pali.

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Bisoli, Adorni, Papetti, Mangraviti; Bjorkengren (62’ Labojko), Van de Looi, Ndoj; Galazzi (82’ Huard), Bianchi (75’ Ayé), Listkowski (62’ Olzer). A disp.: Lezzerini, Jallow, Coeff, Pace, Scavone, Adryan, Niemeijer. All.: Possanzini

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Silvestri, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (56’ Ionita); Falcinelli (90’ Armellino), Tremolada (56’ Giovannini); Diaw (13’ Bonfanti, 90’ Strizzolo). A disp.: Seculin, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Panada, Duca, Mosti. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Serra di Torino

RETI: 79’ Falcinelli (rig.)

NOTE: ammoniti Oukhadda, Listkowski, Falcinelli, Silvestri, Mangraviti.