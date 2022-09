Cagliari - Modena 1 - 0, le pagelle | Gagno para (quasi) tutto, male Panada

Ecco le pagelle di Cagliari-Modena 1-0:

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic 6; Zappa 6.5, Altare 6, Goldaniga 6.5, Obert 6 (68′ Barreca s.v.); Rog 7 (68′ Deiola 6.5), Viola 5.5 (90' Luvumbo s.v.), Makoumbou 6.5; Nandez 6.5 (83’ Dossena s.v.), Lapadula 6 (68′ Pavoletti 6.5), Mancosu 6.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 7; Coppolaro 6.5 (46′ Oukhadda 6.5), Cittadini 6.5 (72′ Silvestri s.v.), De Maio 6.5, Ponsi 6 (59′ Azzi 5.5); Magnino 6, Panada 5 (52′ Battistella 6), Gargiulo 6.5; Tremolada 5 (46′ Mosti 5.5); Falcinelli 5, Diaw 6.

MIGLIORI TODAY

GAGNO 7 - Se il passivo non è pesante il merito è solo suo. Effettua almeno quattro parate determinati, due su Mancosu, una su Deiola e una su Lapadula. Sempre attentissimo e reattivo.

PEGGIORI TODAY

PANADA 5 - Vicino al gol nei primissimi minuti poi scompare e non tocca più un pallone. La squadra non gira, ma lui certamente non trova nessun modo per provare a migliorare la situazione. Sostituito ad inizio ripresa da Battistella.