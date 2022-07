Calcio, Serie D: i biancorossi tornano... A.C. Carpi

Torna l’A.C. Carpi! Non si parlerà quindi più di Athletic Carpi, dicitura che ha segnato un nuovo inizio, ma si torna allo storico ed identificativo A.C. Carpi. Un passaggio, per il quale sono stati completati tutti gli step burocratici, intriso di rispetto per la storia del calcio cittadino, che al contempo funge da ambizioso stimolo per programmare il futuro. Il Presidente Claudio Lazzaretti auspica che, la continua ricerca di consolidamento e contestualmente di ricostruzione dello spirito biancorosso, possa far nascere nelle nuove generazioni un marcato senso di appartenenza, da convertire in amore verso una realtà che – per suo stesso atto fondativo – è stata costituita con il chiaro intento di portare il nome di Carpi il più in alto possibile.