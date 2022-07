Dilettanti, ancora incertezza sulle date di inizio dei campionati

Bisogna attendere ancora qualche giorno per avere le date definitive e di conseguenza i calendari di Serie D, Eccellenza e Promozione. Si dovrà infatti attendere la decisione sui ripescaggi in Serie D, oltre a quella sul match tra Altopascio e Figline che potrebbe vedere i valdarnesi retrocedere in Eccellenza con il Livorno che salirebbe in Serie D e di conseguenza anche i gironi potrebbero cambiare. Si stima che dopo il 10 agosto dovrebbero essere fatti i gironi e i calendari della quarta serie e a cascata quelli di Eccellenza e Promozione.

Attualmente il CRER ha reso note le date presunte di inizio della Coppa Italia ‘Minetti’ che viene riproposta anche quest’anno e dei campionati. La prima a partire sarebbe l’Eccellenza che giocherebbe la prima giornata il 28 agosto, la seconda il 4 settembre e il primo turno di Coppa il 7 settembre. La Promozione invece comincerebbe prima con la Coppa in data 4 settembre, mentre il campionato prenderebbe il via l’11 settembre. Ancora niente di ufficiale però, mentre tante squadre cominciano la preparazione in vista dei primi impegni stagionali.