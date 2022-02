Calcio femminile, Sassuolo: sono diciassette le convocate in Nazionale

Sono ben 17 le neroverdi convocate con le rispettive nazionali per gli impegni delle prossime settimane. Con la Nazionale italiana ci saranno Sofia Cantore e Benedetta Orsi, impegnate dal 13 al 23 febbraio 2022, per le gare del Torneo “Algarve Cup 2022”, nello specifico Danimarca – Italia (16/02), Italia – Norvegia (20/02), oltre alla gara finale da definire (23/02). Con il Belgio scenderanno in campo invece Davina Philtjens e Diede Lemey, anche in questo caso dal 13 febbraio al 23 febbraio 2022, per le gare del Torneo Pinatar Cup e le partite in programma sono Slovacchia – Belgio (16/02), semifinale da definire (19/02) ed eventuale finale da definire (22/02)

Haley Bugeja è convocata con la Nazionale maltese dal 14 al 21 febbraio 2022, per le gare del torneo Visit Malta: Malta – Marocco e Malta – Moldavia. Lana Clelland sarà con la sua Scozia dal 14 febbraio al 23 febbraio 2022, per le gare del Torneo Pinatar Cup: Galles – Scozia (16/02), semifinale da definire (19/02) ed eventuale finale da definire (22/02). Infine, con le Nazionali maggiori, chiude Kamila Dubcova con la Repubblica Ceca, convocata dal 14 febbraio al 25 febbraio 2022, per le gare del Torneo SheBelieves Cup: USA – Repubblica Ceca (17/2), Repubblica Ceca – Islanda (20/2) e Nuova Zelanda – Repubblica Ceca (23/2).

Con le Nazionali giovanili invece andranno le seguenti giocatrici:

ITALIA U23 – Maria Luisa Filangeri, Nicole Lauria, Erika Santoro: dal 13 febbraio 2022 al 21 febbraio 2022, per la gara amichevole Italia Under23 – Italia Under19 (17/02)

ITALIA U19 – Alice Pellinghelli dal 13 al 21 febbraio 2022, per le gare amichevoli Italia U23 – Italia U19 (17/02) e Italia – Belgio (21/02).

ROMANIA U19 – Antonia Bratu dal 13 al 19 febbraio 2022 per la doppia gara amichevole contro la Bulgaria (17/02 e 19/02).

ITALIA U17 – Erica Di Nallo, Alessia Marchetti dal 15 febbraio al 20 febbraio 2022, per uno stage di allenamenti al CPO di Tirrenia

ITALIA U16 – Sofia Benedetto, Chiara Sassi, Manuela Sciabica dal 6 al 11 febbraio 2022 a Novarello, per la doppia gara amichevole Italia – Estonia