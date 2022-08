Calcio femminile, Sassuolo - Parma 3 - 2: vittoria delle neroverdi nella prima amichevole stagionale

Prima amichevole stagionale per le neroverdi che stanno rinforzando la rosa e si sono confrontate ieri con il Parma femminile imponendosi per 3-2. A passare in vantaggio sono state le ducali a causa di uno sfortunato autogol segnato da Nagy al 2’. Il pareggio è poi arrivato al 19’ con la rete di Monterubbiano e dieci minuti più tardi l’ex Pirone ha riportato in vantaggio le parmensi su rigore. Allo scadere del primo tempo, al 45’, ci ha pensato Clelland a riportare la situazione sul pareggio e il gol della vittoria firmato da Moraca è arrivato solo all’81’.

SASSUOLO: Lonni (45′ Lauria), Pleidrup, Bellucci (61′ Popadinova), Pondini (61′ Mak), Da Canal (45′ Brignoli), Nocchi (45′ Alkhovik), Monterubbiano (45′ Tudisco), Dongus, Nowak (61′ Realista), Nagy (75′ Mella), Sciabica (27′ Clelland, 75′ Moraca). A disp.: Battelani, Petrillo. All.: Piovani

PARMA: Capelletti (45′ Ciccioli), Cox (45′ Farrelly), Nicolini (45′ Caiazzo), Santoro (31′ Heroum-76′ Silvioni), Silvioni (31′ Marchao-76′ Cambiaghi), Jelencic (61′ Santoro), Benoit (31′ Errico-61′ Benoit- 76′ Errico), Bardin (31′ Vaitukaityte-76′ Bardin), Pirone (61′ Martinovic), Martinovic (31′ Banusic), Cambiaghi (45′ Acuti). A disp.: Ravanetti, Tinti, Remondini, Verrino, Puntoni. All.: Ulderici

ARBITRO: sig. Riccardo Borghi di Modena

RETI: 2′ Nagy (aut.), 19′ Monterubbiano, 29′ Pirone (rig.), 45′ Clelland, 81′ Moraca.