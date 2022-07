Modena, Serie B: domani si sorteggia il calendario, ecco i criteri

Manca ormai pochissimo all’atto che darà una svolta a questa nuova stagione di Serie B: domani sera alle 20,30 sarà infatti sorteggiato il calendario all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Nell’attesa sono stati resi noti i criteri per la composizione della lista di 380 partite, cui si aggiungeranno poi play off e play out:

- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

- non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

- in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

- relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell'ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

Nel frattempo Sky annuncia i programmi che saranno visibili sulla Serie B sulle proprie reti: la Serie BKT 2022/2023 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Diretta Gol” il sabato alle 14 per vivere in contemporanea tutte le partite del pomeriggio.

Durante la settimana si viaggerà attraverso le piazze più belle d’Italia, con la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali che ogni volta avranno un focus dedicato a una squadra diversa. Per gli anticipi del venerdì e i posticipi del lunedì, lo studio itinerante live dagli stadi più belli del torneo, con Marina Presello e Marco Demicheli, al quale saranno affidati anche gli spazi all’interno della “Casa dello Sport” del weekend. E per i big match, le telecronache dei commentatori della squadra Sky Sport.