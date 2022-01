Calcio, Modena: ecco tutte le reti dei canarini commentate dai giocatori

Bella l'idea del Modena di far commentare ai giocatori i gol segnati. Alcuni hanno forse scoperto di avere un talento ed un futuro come telecronisti, come Marotta che pare veramente esaltato ed esaltante nel commentare le proprie reti. Le marcature sono state divise in quattro video, usciti in momenti diversi, ma tutti molto divertenti e sicuramente graditi dai tifosi canarini.

Nel primo video (clicca qui per vederlo) sono Ogunseye, Scarsella, Minesso (2), Ingegneri, Armellino e Bonfanti (2) i protagonisti; nel secondo (clicca qui) si comincia con Marotta (2), poi ancora Scarsella (2), Ogunseye (2), Mosti (2), Bonfanti e Gerli per finire.

Nella terza puntata (clicca qui) si vedono e si ascoltano poi i gol di Armellino, Azzi (2), Tremolada, Mosti, Minesso e Scarsella; per finire, nel quarto episodio (clicca qui), ecco Scarsella (4), Azzi (3), Bonfanti (2), Minesso (2), Rabiu e Tremolada. Nell'attesa di vedere i prossimi gol dei canarini, si pu fare qualche risata e, perché no, emozionarsi, riguardando quelli della prima parte di stagione.