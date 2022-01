Calcio, Modena: Marotta operato, comincerà la riabilitazione

Si allungano i tempi per il rientro di Alessandro Marotta che, dopo aver fatto vedere buone cose nella prima parte di campionato, è stato fuori dal campo per lungo tempo a causa di un infortunio e dovrà aspettare ancora dopo l’intervento che è stato effettuato in giornata al primo dito del piede sinistro. La società gialloblù ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale che l’operazione è perfettamente riuscita e ora il giocatore comincerà il cammino riabilitativo con lo staff sanitario e i preparatori atletici per entrare il prima possibile in campo.