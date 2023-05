Calcio, Polinago: stangata del Giudice Sportivo

Chiusura di stagione da incubo per il Polinago che andrà a giocarsi i play out per non retrocedere in Prima Categoria e, a causa di alcune tensioni createsi nel finale dello scontro diretto con l’Atletic Progetto Montagna, ha rimediato una discreta stangata dal giudice sportivo.

Infatti la società è stata multata con 400 euro di ammenda perché “i propri tesserati a fine gara circondavano il direttore di gara e uno di loro lo colpiva con un calcio alla caviglia”. Inoltre un dirigente, Sanguinetti, è stato inibito fino al 28 giugno e per i giocatori tanti turni di squalifica: 4 sono le giornate che dovranno saltare Brambilla, Darga e Ori.