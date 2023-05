Promozione, il San Felice ha scelto: sarà Barbi l'allenatore

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Dopo aver comunicato di voler cambiare la guida tecnica per la prossima stagione, il San Felice ha ringraziato attraverso un comunicato ufficiale l’uscente mister Molinari e nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina di mister Barbi, in uscita da La Pieve Nonantola. I giallorossi sperano dunque che Barbi possa ripetere la grande stagione vissuta due anni fa in granata quando stravinse il campionato di Promozione.

Ecco il comunicato ufficiale: “La società US San Felice comunica ufficialmente che Andrea Barbi è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. Ad Andrea va il nostro più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa”.