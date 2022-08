Sassuolo, Pinamonti: "Sassuolo può essere una tappa importante per me"

E’ stato presentato oggi Andrea Pinamonti, il nuovo attaccante del Sassuolo. A fare gli onori di casa è stato Carnevali: “Avevamo seguito il ragazzo da tempo e lo riteniamo importante per la nostra squadra. Ci aspettiamo molto da lui perché è l’investimento più importante fatto dal Sassuolo, non deve essere un peso per lui, ma deve fargli capire quanto teniamo a lui come giocatore e come ragazzo. Il nostro obiettivo è di far crescere i giovani per poi cederli ai grandi club, è il percorso che dobbiamo far fare questi ragazzi, per Pinamonti non c’è nessun accordo con l’Inter”.

Ha parlato poi il giocatore esprimendo entusiasmo per la scelta fatta: “Sono veramente contento di essere qua, sono stato cercato a lungo e il fatto di essere riuscito a concludere questa trattativa mi rende orgoglioso e fiducioso per una grande stagione. E’ un orgoglio perché il Sassuolo ha dimostrato di fare grandi cose e di credere tanto nei giovani, anche per me può essere una tappa importante e spero di dare tanto alla società. Aver girato tanto per me è un pregio perché ho imparato tanto da ogni ambiente e anche il Sassuolo può insegnarmi tanto. Voglio migliorarmi. Ho provato tutti i moduli, compreso quello che adotteremo quest’anno, il mister mi ha cercato prima che arrivassi e mi ha spiegato come voleva giocare e questo è stato fondamentale per il fatto che gioca molto in verticale e sugli attaccanti. La Nazionale è un obiettivo importante e vorrei arrivarci, voglio segnare più gol possibili e superare i gol che ho fatto l’anno scorso per aiutare la squadra. L’investimento del Sassuolo non è un peso, anzi è uno stimolo”.