Eccellenza, Cittadella: confermati Serra, Falanelli e Aldrovandi

Ancora tre conferme importanti nel segno della continuità per il Cittadella Vis Modena che nelle scorse giornate ha ufficializzato i rinnovi di Giacomo Serra, difensore alla seconda stagione con la casacca della società di Via delle Suore, di Andrea Falanelli (anche per l’attaccante ex Lentigione sarà la seconda stagione al Citta) e di Simone Aldrovandi. Quest’ultimo ha un passato anche tra i professionisti e con la maglia del Modena e per il secondo anno consecutivo giocherà nel Cittadella.