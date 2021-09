Arriva un altro rinforzo per la Cittadella Vis Modena che ha annunciato in data odierna il tesseramento di, difensore classe 2001 in arrivo dall’Avezzano (Eccellenza Abruzzese). Dopo tanti anni nei settori giovanili di Fermana e Napoli, il ventenne è arrivato nella società modenese per aiutare la compagine di mister Salmi a centrare l’obiettivo della promozione. Il campionato comincerà domenica 12 settembre, ma già da domenica 5 si scende in campo per la Coppa Italia Dilettanti dove il Cittadella affronterà la trasferta di Anzolavino per la gara di andata del primo turno.