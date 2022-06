Calciomercato, Eccellenza: Gobbi e Chiossi confermati al Cittadella

Ancora due conferme per il Cittadella Vis Modena: in difesa mister Cattani potrà contare su Francesco Gobbi, classe 2002, arrivato a gennaio dal Sasso Marconi con cui militava in Serie D. Sarà poi ancora Andrea Chiossi a difendere la porta della squadra modenese; il portiere, anche lui del 2002, si è messo in mostra già nella scorsa stagione con la maglia del Cittadella dopo un passato nei settori giovanili di Fiorentina, Roma e Modena.