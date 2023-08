Calcio, Modena: rescissione per un giocatore gialloblù

Dopo 37 presenze e due assist Francesco Renzetti saluta i colori gialloblù con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Il terzino sinistro, dopo due stagioni al Modena, era stato messo ai margini del progetto con l’arrivo di Paolo Bianco, tanto che non era nemmeno partito per il ritiro.

Oggi è arrivata la notizia della risoluzione del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno del prossimo anno. Lo staff gialloblù si priva così del giocatore più esperto in assoluto, in attività, che ci sia in Serie B. Con le sue 405 partite giocate in serie cadetta, infatti, Renzetti è il quinto giocatore in assoluto nella storia per presenze in B.