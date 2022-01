Calciomercato, Modena: Rabiu passa al Grosseto

Il Modena Fc, tramite il proprio sito, ha ufficializzato una nuova operazione di mercato in uscita. E’ stato infatti raggiunto l’accordo con il Grosseto per la cessione a titolo temporaneo del centrocampista canarino Mario Rabiu che non ha trovato molto spazio tra le fila dei gialloblù nelle ultime uscite. Il prestito scadrà il 30 giugno 2022, a quel punto Rabiu tornerà in viale Monte Kosica.