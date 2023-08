Modena, ufficiale: Mosti in prestito all'Entella

Per mesi è stato accostato al Cesena, poi nelle ultime ore è arrivato il sorpasso della Virtus Entella per Nicola Mosti che lascia quindi i colori gialloblù per approdare in terra ligure. Ecco il comunicato ufficiale della società: “Il Modena Fc ha definito il trasferimento di Nicola Mosti alla Virtus Entella di Chiavari. La formula è quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Il trequartista di Pietrasanta, classe 1998, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Empoli, era arrivato in prestito al Modena nell’estate del 2021 dal Monza, dopo aver contribuito al raggiungimento della Serie B da parte dei brianzoli. Al termine della prima stagione in gialloblù è stato riscattato, dopo un’annata da protagonista nella cavalcata verso la Serie B (4 gol e 9 assist in 37 presenze). Nell’ultima stagione ha messo a referto un’indimenticabile doppietta, nella vittoria casalinga contro il Sassuolo in Coppa Italia, e ha raccolto 17 presenze in campionato.

Mosti ritrova il club del presidente Antonio Gozzi, del dg Matteo Matteazzi e del ds Matteo Superbi che ha affrontato 3 volte in carriera e si metterà a disposizione del tecnico Gennaro Volpe per inseguire la sua terza promozione in Serie B".