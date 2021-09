Un innesto importante a centrocampo per i biancorossi che non hanno cominciato al meglio il campionato, ma che hanno avuto buoni risultati in Coppa

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia, il Fiorano annuncia anche un colpo di mercato che va a rafforzare ancora di più la rosa di mister Fava. Si tratta del centrocampista Matteo Torlai, ventunenne che ha seguito la trafila delle giovanili nel Castelvetro e che ha già alle spalle un campionato di Promozione con la maglia della Modenese e uno (lo scorso) in Eccellenza con la maglia della Vadese. Una pedina importante portata in biancorosso dal direttore sportivo Omar Ferrari che ora spera di vedere i risultati anche in campionato, dove, per il momento, sono arrivate solo due sconfitte.