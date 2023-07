Calciomercato, Promozione: Bagni è un nuovo giocatore dello United Carpi

Ancora un movimento in entrata per lo United Carpi che comunica di aver concluso positivamente la trattativa con il giocatore classe 2002 Marco Bagni, che indosserà la casacca bluceleste nella stagione 2023/2024. Giocatore duttile e in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli della difesa oltre che come mediano o mezzala, Bagni arriva allo United Carpi dopo l'esperienza nel campionato di Eccellenza vissuta con il Rolo.

Nato calcisticamente nelle giovanili del Carpi, prima di passare al Rolo Bagni ha avuto esperienze anche con le maglie di Virtus Correggio e Correggese. Un nuovo innesto che saprà aggiungere ulteriore qualità e solidità ad un reparto nutrito come quello della difesa.

Queste le prime parole del nuovo difensore bluceleste: "Sono molto contento della scelta fatta. Ci aspetta un anno tosto, ma sono certo che sarà pieno di soddisfazioni personali e di squadra. Farò del mio meglio per aiutare lo United Carpi a raggiungere l’obbiettivo prefissato".