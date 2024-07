Carpi, ecco i calendari. Si parte col Rimini, si chiude col Sestri Levante

È una B2, e prima o poi bisognerà incontrarle tutte. Due luoghi comuni sul girone B della serie C che partirà fra 40 giorni, nel weekend del 25 agosto. Luoghi comuni, tuttavia, mai come stavolta rispondenti al vero. Dai calendari diramati stamattina dalla Lega Pro, col Carpi che aprirà e chiuderà al "Cabassi", rispettivamente contro Rimini e Sestri Levante, si deduce che sarà un torneo difficilissimo, equilibrato "in alto", con tante pretendenti alla B ma nessuna sembra paragonabile al Cesena della passata stagione.

Questo il cammino del Carpi del confermato mister Serpini: Carpi-Rimini (25/8, ritorno 22/12); Milan Futuro-Carpi (1/9, rit. 5/1/25); Carpi-Perugia (8/9, 12/1/25); V.Entella-Carpi (15/9, 19/1/25); Spal-Carpi (22/9, 26/1/25); Carpi-Ascoli (25/9, rit. 2/2/25); Pescara-Carpi (29/9, rit. 9/2); Carpi-Pontedera 6/10, 16/2/25); Pianese-Carpi (13/10, 23/2/25); Carpi-Lucchese (20/10, 2/3/25); Vis Pesaro-Carpi (27/10, 9/3/25); Carpi-Arezzo (30/10, 12/3/25); Pineto-Carpi (3/11, rit. 16/3/25); Carpi-Campobasso (10/11, rit. 23/3/25); Gubbio-Carpi (17/11, 30/3/25); Carpi-Ternana (27/11, 6/4/25); Legnago-Carpi (1/12, 13/4/25); Carpi-Torres (8/12, sab 19/4); Sestri Levante-Carpi (15/12; 27/4/2025).

Gli orari e le date esatte saranno resi noti nei primi giorni di agosto, relativamente alle prima quattro giornate.