Carpi, Serie D: ecco i gironi e il calendario della stagione 2022-2023

Sarà ancora nel Girone D il Carpi nel campionato di Serie D. Insieme ai biancorossi troviamo anche Aglianese, Pistoiese, Prato, Scandicci, Real Forte Querceta, Bagnolese, Correggese, Corticella, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Ravenna, Salsomaggiore, Sammaurese, United Riccione, Giana Erminio, Crema, Fanfulla e Sant’Angelo. E’ stato poi pubblicato anche il calendario della stagione che partirà il 4 settembre quando il Carpi incontrerà il Mezzolara, squadra che i biancorossi affronteranno anche sette giorni prima per la prima uscita ufficiale in Coppa Italia di Serie D. Alla seconda, l’11 settembre, si giocherà invece in casa della neopromossa Salsomaggiore. Il 21 dicembre si giocherà l’ultima del 2022 contro un’altra neopromossa, il Corticella, e si riprenderà poi l’8 gennaio con il girone di ritorno e quindi con la trasferta di Mezzolara. Il campionato sin chiuderà il 7 maggio contro il Corticella.