Serie B, Modena: ecco il calendario della stagione 2022/2023

È stato sorteggiato questa sera il calendario della Serie B e anche il Modena ha conosciuto il cammino che dovrà percorrere nella prossima stagione. La partenza dei canarini sarà tra le mura amiche del ‘Braglia’ il 13 agosto contro il Frosinone, mentre la prima trasferta sarà nel weekend successivo in casa del Cosenza. Il 3 settembre è prevista la trasferta di Cagliari, mentre il 27 novembre si disputerà il derby in casa del Parma al ‘Tardini’. Il 14 gennaio comincerà il girone di ritorno in casa dei ciociari, mentre la chiusura sarà il 19 maggio in casa contro il SudTirol neopromosso.