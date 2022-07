Serie A femminile: ecco il calendario delle neroverdi

Comincia a prendere forma la stagione delle neroverdi: e’ stato infatti svelato oggi il calendario della Serie A Femminile TIM 2022/2023. La stagione del Sassuolo inizierà il weekend del 27 Agosto contro la Sampdoria allo Stadio Ricci. Poi il derby emiliano contro il Parma in trasferta (10 Settembre) e alla terza giornata (17 Settembre) il Sassuolo affronterà a Milano il Milan e il weekend successivo (24 Settembre) la Juventus in casa. Nella quinta giornata ci sarà Fiorentina-Sassuolo (1 Ottobre) mentre nella sesta giornata c’è Sassuolo-Roma (15 Ottobre). Nella settima giornata è prevista Sassuolo-Inter (22 Ottobre) e il 29 Ottobre Como-Sassuolo. Il girone di andata si conclude il 19 Novembre con Sassuolo-Pomigliano e la regular season terminerà il 25 Febbraio.

Ci sono però due grandi novità: la prima è lo storico debutto del professionismo, con la FIGC che diventa ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio; la seconda è l’introduzione del nuovo format che dopo la regular season prevede una seconda fase in cui le dieci squadre saranno suddivise in due gruppi distinti: le prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla poule scudetto, che metterà in palio il titolo e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (si qualificano le prime due della classifica), mentre le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella regular season.

Il commento di Mister Piovani: “Questa è una stagione molto importante perchè rappresenta una svolta epocale per il cacio femminile con il passaggio al professionismo. Inoltre condivido l’innovativo format con regular season e fase finale che rende più interessante e competitivo il campionato stesso”.