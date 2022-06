Serie A: ecco il calendario dei neroverdi per la stagione 2022/2023, alla prima c'è la Juventus

Partirà con un big match il campionato del Sassuolo che il 14 agosto affronterà subito la trasferta di Torino contro la Juventus. U n avvio che può dare una grande carica in caso di esito positivo, dato che i neroverdi ci hanno abituati a dare il massimo contro le grandi. Poco più di due settimane più tardi, nella prima infrasettimanale che si giocherà il 31 agosto, il Sassuolo ospiterà invece i campioni d’Italia del Milan, e subito dopo una neo promossa, ovvero la Cremonese. Il match con l’Inter si giocherà il 9 ottobre e il 30 dello stesso mese ci sarà il Napoli. Il 13 novembre si chiuderà con la prima parte di stagione in casa del Bologna e poi ci sarà la lunga sosta per i mondiali. Si riprenderà il 4 gennaio con la Sampdoria e il girone di andata si chiuderà in casa del Monza. Il girone di ritorno partirà invece col Milan il 29 gennaio e si chiuderà il 4 giugno in casa con la Fiorentina.