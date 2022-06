Eccellenza, Cittadella: Salmi non sarà più alla guida della prima squadra

Cambio in panchina per il Cittadella Vis Modena. La squadra cittadina ha fallito l’incontro con la promozione in Serie D dopo aver vinto la regular season, arrivando ultima nel triangolare tra le prime e dopo aver perso ai rigori nella gara di ritorno della fase nazionale dei play off contro il Pomezia. L’annuncio della svolta è arrivato tramite un comunicato ufficiale emanato dalla società che riportiamo di seguito:

“La società Cittadella Vis Modena comunica ufficialmente che Francesco Salmi non sarà più l’allenatore responsabile della prima squadra per la stagione 2022 - 2023. Il club intende ringraziare infinitamente mister Salmi per il percorso fatto insieme in quest’ultima stagione, molto intensa e ricca di grandi soddisfazioni.

E’ stato un bellissimo viaggio di importante crescita per tutti, l’allenatore ha dato certamente un impulso decisivo a tutto quanto l’ambiente del Cittadella. Al tecnico, ma soprattutto alla persona, vanno i più sinceri ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l’attaccamento dimostrate durante il percorso di lavoro insieme. Cittadella Vis Modena ci tiene ad augurare di cuore il meglio a Francesco sia dal punto di vista professionale e personale.”