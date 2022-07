Serie B, Modena: cambia il calendario delle amichevoli dei canarini

Cambia il calendario delle amichevoli del Modena nel ritiro di Fanano. Diversamente da quanto annunciato inizialmente, il match contro il Castelvetro si giocherà il giorno 21 luglio (e non più il 19), ma rimane fermo l’orario di inizio che è programmato per le 17. Il giorno 22 rimane ferma la partita organizzata contro il Fiorenzuola, con calcio d’inizio sempre alle 17, mentre è stata annullata l’amichevole prevista per il 23 luglio contro la Lucchese, giorno in cui i canarini ritorneranno in città per continuare la preparazione in vista dell’impegno di Coppa Italia del 31 luglio contro il Catanzaro.