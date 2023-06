"La nostra città. La nostra squadra": al via la campagna abbonamenti del Modena calcio

La Campagna abbonamenti 2023 / 2024 del Modena calcio prenderà il via a partire dal 3 luglio e darà diritto ad assistere alle 19 partite casalinghe del prossimo Campionato di Serie B. La vendita sarà divisa in due fasi:

FASE 1 – Da lunedì 3 luglio a giovedì 20 luglio: gli abbonati 2022/23 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il vecchio posto o scegliere un posto nuovo tra quelli disponibili, in qualsiasi settore, con prezzi dedicati. Contemporaneamente, sui posti liberi, sarà possibile, per i nuovi abbonati, acquistare fin da subito un nuovo abbonamento, con listino prezzi dedicato.

FASE 2 – Da lunedì 24 luglio a giovedì 24 agosto: scadono le prelazioni. Vendita libera.

Si ricorda che per la sottoscrizione dell’abbonamento 2023/24 è necessario essere in possesso di Modena Card in corso di validità. Tutte le info relative a prezzi, orari e modalità di vendita verranno comunicate nei prossimi giorni dalla società.