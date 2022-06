Calcio, Modena: al via domani la campagna abbonamenti

Sta per cominciare il momento tanto atteso che darà il via alla nuova stagione dei canarini in Serie B: la squadra comincerà a lavorare il 4 luglio, ma da domani la città e tutti i tifosi potranno cominciare a dare il proprio sostegno con l’avvio della campagna abbonamenti. Dalle ore 10 di domani, venerdì 24 giugno, sarà infatti possibile sottoscrivere i tagliandi annuali per le 19 partite che il Modena giocherò in casa. Sono tante le promozioni, a partire da quella che premia i vecchi abbonati, ovvero chi aveva sottoscritto l’abbonamento lo scorso anno: questi risparmieranno fino al 50% se si abboneranno entro il 12 luglio.

Dal 24 giugno al 12 luglio infatti si svolgerà la prima fase della campagna, quella che prevede appunto i rinnovi e i nuovi abbonamenti sottoscrivibili solo sui posti non soggetti a prelazione: per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli “abbonati girone di ritorno 2021/2022” che potranno rinnovare l’abbonamento confermando il vecchio posto o scegliere un posto nuovo tra quelli disponibili, in qualsiasi settore, con prezzi interi a partire da 140 €. Per accedere alla prelazione occorrerà inserire il codice della Modena Card.

La vendita libera comincerà invece nella seconda fase che avrà inizio alle 10 di mercoledì 13 luglio e durerà fino alle 19 di mercoledì 10 agosto. In questa fase sarà attivo il solo listino prezzi dei nuovi abbonatiI, a partire da 155 €. Tutti i posti non confermati dagli abbonati girone di ritorno 2021/22 verranno liberati e resi disponibili all’acquisto. Di seguito la tabella con i prezzi:

PREZZI PRELAZIONE AREA SETTORE PRELAZIONE INTERO PRELAZIONE RIDOTTO PRELAZIONE UNDER 16 TRIBUNA AUTORITÀ T 700 € 560 € 420 € TRIBUNISSIMA LATERALE D 500 € 400 € 300 € TRIBUNA COPERTA AB EF 380 € 304 € 228 € TRIBUNA SCOPERTA S X Y Z 250 € 200 € 150 € POLTRONISSIME KERAKOLL B C D E 300 € 240 € 180 € DISTINTI LATERALI A F 250 € 200 € 150 € GRADINATA SCOPERTA H I L M N O 220 € 176 € 132 € CURVA MONTAGNANI AZ A B C D DZ 140 € 112 € 84 €

PREZZI NUOVI ABBONATI AREA SETTORE INTERO HOSPITALITY INTERO RIDOTTO UNDER 16 FAMIGLIA TRIBUNA AUTORITÀ T 1.170 € 735 € 588 € 441 € TRIBUNISSIMA LATERALE D 970 € 535 € 428 € 321 € TRIBUNA COPERTA AB EF 395 € 316 € 237 € TRIBUNA SCOPERTA S X Y Z 265 € 212 € 159 € POLTRONISSIME KERAKOLL B C D E 335 € 268 € 201 € DISTINTI LATERALI A F 195 € GRADINATA SCOPERTA H I L M N O 235 € 188 € 141 € CURVA MONTAGNANI AZ A B C D DZ 155 € 124 € 93 €

*Ridotto per DONNE, OVER 65 e INVALIDI. Under 6 ingresso gratuito.

**Si ricorda che al prezzo dell’abbonamento vanno sommate le commissioni di servizio.

Per accedere all’Hospitality sarà necessario contattare la società alla mail biglietteria@modenacalcio.com per conoscere tutti i dettagli.

Un’altra promozione importante è quella dedicata alle famiglie: sarà possibile acquistare l’abbonamento con la formula famiglia nel solo settore Distinti Laterali A/F. Occorre acquistare almeno 1 abbonamento adulto (INTERO, DONNA O OVER 65) + 1 abbonamento UNDER 16. Ogni singolo abbonamento avrà il costo di 195 €. Ogni abbonamento aggiuntivo avrà il costo di 195 € per un massimo 4 abbonamenti. Per questa promozione sarà possibile solo l’acquisto in sede presentando una dichiarazione sottoscritta attestante lo stato di famiglia (vincolo di parentela fino al III grado), oltre ai documenti d’identità degli intestatari degli abbonamenti. Gli abbonamenti acquistati con tariffa Famiglia non sono cedibili.

L’abbonamento è acquistabile online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/, nei punti vendita Vivaticket e alle casse della biglietteria esterna dello stadio Braglia dal 24/06 al 15/07, dal lunedì al venerdì ore 15-19, sabato 25/06 ore 11-16. Casse chiuse nei giorni 30/06, 07/07 e 08/07. L’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla Modena Card, indispensabile per accedere allo stadio. Contestualmente il sottoscrittore otterrà un tagliando segnaposto come ricevuta dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio settore-fila-posto all’interno dello stadio. ATTENZIONE: il tagliando segnaposto, non essendo dotato di barcode, non consente di aprire il tornello. Sarà quindi la Modena Card ad attivare i cancelli dello stadio Braglia. Sarà possibile sottoscrivere per altre persone fino ad un massimo di 4 abbonamenti (compreso quello della persona presente fisicamente alla sottoscrizione) presentando per ciascun intestatario Modena Card. Per tutte le altre informazioni clicca qui.