Campagnola - Castelvetro 0 - 3 | Prova di forza dei ragazzi di Domizzi

Vittoria del Castelvetro sul campo del Campagnola: per gli uomini di Domizzi una prestazione di rilievo e di sostanza. E’ stata giocata una partita molto intensa, sia atleticamente che sul piano del temperamento per merito della squadra di casa che è partita in maniera decisa alla ricerca di una vittoria che avrebbe fatto sperare nell’aggancio ai play out.

Dopo un tentativo a lato di Pigozzi al 2’ infatti è stata la squadra locale a impegnare il Castelvetro con una incursione da destra di Pivetti che ha calciato alto da dentro l’area. L’aggressività del Campagnola è stata però smorzata da due azioni di rimessa del Castelvetro che prima ha sfiorato il vantaggio con Nanetti con un tiro a giro e poi con una incursione di Mandreoli sulla linea di fondo di sinistra.

Al 39’ Nanetti ha ricevuto sull’out di destra dopo un ottimo disimpegno ed assist di Dembacaj, ha puntato due difensori superandoli sull’esterno ed ha infilato di destro nel sette opposto. Al rientro in campo il Castelvetro ha preso il sopravvento sul piano fisico e al 59’ Barbieri ha lavorato un buon pallone a metà campo fornendo una palla invitante a Nanetti dalla medesima posizione del primo gol: questa volta un diagonale di sinistro a giro non ha dato scampo a Stefanelli.

Sul due a zero il Campagnola ha tentato di accorciare le distanze ma il tiro di Michelini da fuori area è stato parato da Avgul. Nel finale il Castelvetro ha calato anche il tris all’87’ quando Mandreoli è entrato in area servendo su un piatto d’argento la palla a centro area per Giordano che ha infilato nell’angolo basso alla sinistra del portiere avversario.