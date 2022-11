Eccellenza: il Castelvetro vince a tavolino contro il Campagnola

Buone notizie per il Castelvetro che vince a tavolino per 3-0 la gara di due domenica fa giocata contro il Campagnola e pareggiata per 2-2 sul campo. Nel corso della partita i reggiani avevano infatti giocato alcuni minuti senza rispettare la quota di giovani in campo in seguito ad alcuni cambi sbagliati. La società modenese aveva subito fatto ricorso e il Giudice Sportivo ha dato ragione alla squadra di Domizzi che si trova così due punti importanti in più in classifica.