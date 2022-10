Campagnola - Cittadella Vis Modena 0 - 2 | La squadra di Cattani sale al terzo posto

Ricomincia con i tre punti il Cittadella che a Campagnola si impone per 2-0 e raggiunge il Borgo San Donnino in classifica al terzo posto. Si fanno subito pericolosi gli uomini di Cattani che ci provano con Gollini al quale si oppone con un grande intervento Tucci. Si fanno vedere poi i padroni di casa con Sgro che con un rasoterra sfiora il palo, poi al 34’ arriva la rete del vantaggio per il Citta con Ridolfi che in tap in manda in rete un precedente tiro di Esposito.

Ridolfi sfiora poi la doppietta di testa poco dopo ma la palla esce di pochissimo. Nella ripresa parte forte il Cittadella che però non capitalizza, allora i padroni di casa reagiscono e vanno vicinissimi al pareggio con Jorge che colpisce il palo direttamente da punizione. All’88’ i modenesi riescono poi a chiuderla con Esposito che si infila bene tra i difensori di casa e batte Tucci per il 2-0 finale.