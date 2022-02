Campagnola - Cittadella Vis Modena 2 - 3 | I modenesi soffrono nel finale ma tornano in vetta

Vince il Cittadella e si riporta in testa alla classifica dove il Colorno si era portato mercoledì vincendo per 4-0 in casa del Rolo e in attesa degli ultimi match da giocare. A Novellara gli uomini di Salmi rischiano qualcosa, ma portano a casa tre punti importantissimi e sudati. Il match è equilibrato nel primo tempo, con alcuni tentativi da entrambe le parti, ma nessun vero pericolo e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa succede di tutto: a sfiorare il vantaggio sono i rosanero appena rientrati in campo su calcio piazzato, ma a sbloccare il risultato è poi Trombetta al 53’ quando riceve da Caselli in area e non sbaglia.

Il pareggio del Campagnola arriva solo tre minuti più tardi con Camara di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano poi solo sei minuti e il Cittadella torna in testa con Napoli che trova un bel colpo di testa. Riesce anche a chiuderla la squadra modenese che all’87’ segna il tris con Notari, ma all’89’ Bovi riapre tutto approfittando di un errore difensivo degli ospiti, quindi nei cinque minuti di recupero il CItta ha dovuto stringere i denti per portare a casa la posta intera.