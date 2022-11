Campagnola - La Pieve Nonantola 1 - 2 | Granata sempre più in alto, ora quinti in classifica

Squadra in casa

Vola al quinto posto assoluto La Pieve Nonantola che vince anche in casa del Campagnola e supera il Real Formigine, oggi sconfitto dal Cittadella. I granata, neopromossi, stanno sorprendente in questo campionato di Eccellenza in cui si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti, sempre alle spalle delle prime della classe.

Sul campo dei rosanero a sbloccare il risultato sono stati i modenesi all’11’ con Rizzo, chiudendo il primo tempo sullo 0-1. Nella ripresa i reggiani sono partite bene trovando il pareggio al 55’ con Mastaj, ma la reazione degli ospiti non è mancata e al 76’ è tornato il nuovo vantaggio quando Teggi ha messo a segno la rete che ha di fatto deciso la partita.