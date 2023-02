Campagnola - Modenese 1 - 1 | Un punto che non accontenta nessuno

Pareggio per 1-1 per la Modenese che esce con l’amaro in bocca dallo scontro diretto contro il Campagnola. Nell’anticipo della ventisettesima giornata di Eccellenza, sul campo del fanalino di coda, si gioca una partita brusca, con lanci lunghi e difese schierate. Nella prima frazione di gioco sono i gialloblù a rendersi pericolosi prima con Svarups e poi con Tardini, senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. La squadra di Pittalis però non demorde e trova il gol allo scadere, su palla inattiva, con Svarups che insacca di testa da pochi passi.

Nella ripresa il Campagnola prova il tutto per tutto per trovare il pareggio. Resiste bene la retroguardia gialloblù e all’80' Lo Bello prima e Svarups poi si divorano la rete del 2-0 per chiudere l’incontro. Cinque minuti più tardi lo stesso Svarups tocca di mano in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi e fischia il penalty: sul dischetto si presenta Sgro che spiazza Paganelli e regala la rete del pareggio ai suoi. Finisce 1-1, con un punto a testa che non soddisfa nessuno.